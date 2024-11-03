شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تستهدف مستشفيات العودة والإندونيسى شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مستشفيات، العودة، والإندونيسي، شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى العودة في مخيم جباليا، فيما أطلقت مسيرة إسرائيلية النار تجاه بوابة مستشفى الإندونيسي وجدرانه، في بلدة بيت لاهيا.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن قوات الاحتلال استهدفت مرافقه بالقصف المدفعي المباشر، إذ قصفت أقسام المبيت وحضانة الأطفال وساحة المستشفى وخزانات المياه، مشيرة إلى إصابة طفل بجروح خطيرة.