شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: السنوار ورجاله لم يتناولوا الطعام 3 أيام قبل الاشتباك معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى "السنوار ورجاله عانوا من الجوع ولم يأكلوا لمدة 3 أيام" قبل الاشتباك معهم وقتلهم.

وكانت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينج قد اعلنت مؤخرا إن مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار "فرصة يجب انتهازها" من أجل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضافت سينج - في مؤتمر صحفي بواشنطن أن "إسرائيل تمكنت من تفكيك حماس، والحركة لم تعد تستطيع تنفيذ هجوم كالذي شنته في السابع من أكتوبر" - على حد قولها -.

وتابعت سينج أن الولايات المتحدة لم تفقد الأمل في التوصل إلى اتفاق، ولهذا السبب يزور الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن المنطقة، مشيرة إلى أن "وقف إطلاق النار سيكون أفضل وسيلة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لغزة"، لافتة إلى أن واشنطن "ترى أن المزيد من المساعدات الإنسانية تصل إلى غرة وهذه علامة جيدة ولكن ليست كافية".