شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الأمريكية تمدد إلغاء الرحلات إلى إسرائيل حتى سبتمبر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مددت الخطوط الجوية الأمريكية إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل لتكون حتى سبتمبر 2025، بدلا من مارس 2025

وأكدت شركة الطيران الأمريكية، اليوم الاحد، أنه لا توجد أي شركات طيران أمريكية تتجه إلى إسرائيل في الوقت الحالي بسبب الصراع المستمر.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يواف جالانت، اليوم الأحد، إن إيران تقوم بمحاولات مكثفة لإشعال الوضع في الضفة الغربية.

وأشار جالانت إلى أن الهجوم البري على لبنان سيستمر طالما كانت هناك الحاجة.

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل قليل، إنه زار الحدود اللبنانية وسط تبادل القصف مع حزب الله في جنوب لبنان.

ووتابع مكتب رئيس حكومة الاحتلال في بيان اليوم، الأحد: "زار نتنياهو الحدود اللبنانية اليوم"، وهي ثاني زيارة من هذا القبيل له إلى الحدود في أقل من شهر.

وأضاف مكتب رئيس وزراء الاحتلال أن: "نتنياهو قام بجولة على الحدود الشمالية وأجرى تقييما ظرفيا للعمليات ضد حزب الله اليوم مع كبار القادة العسكريين".

وأشار إلى أنه خلال الزيارة، قال نتنياهو إنه "مع أو بدون اتفاق مع لبنان سنستعيد الأمن في الشمال وإعادة السكان إلى ديارهم".

وتابع: "يتطلب ذلك دفع حزب الله شمال نهر الليطاني، ومنعهم من إعادة التسليح والرد على أي نشاط ضد إسرائيل".

وأضاف: "بكلمات بسيطة: الإنفاذ والإنفاذ والإنفاذ"، مضيفا أنه من المهم أيضا قطع "أكسجين" حزب الله من إيران عبر سوريا.