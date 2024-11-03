شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 18 شهيدا و83 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم /الأحد/، استشهاد 18 شخصا وإصابة 83 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية .

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - أن الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحتى يوم أمس بلغت 2986 شهيدا و13402 جريحا.

وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الغارة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة البازورية، في وقت سابق من اليوم، استهدفت مركزا للهيئة الصحية الإسلامية، مشيرة إلى توجه سيارات الإسعاف إلى المكان لتفقده.. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مستهدفا بلدة كونين في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية.

من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف مجموعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها استحداث غرفة قيادة في مستوطنة "المطلّة" بصاروخ موجّه، ما أسفر عن وقوع بين قتيل وجريح.

وأشار إلى قصف تجمعين لقوات الاحتلال في مستوطنة ساعر، وعند الأطراف الشرقيّة لبلدة ميس الجبل بالصواريخ.