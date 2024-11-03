شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تؤكد استمرار دعم ليبيا بغرض حلحلة أزمتها السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير إيطاليا لدى ليبيا جيانلوكا البريني عن استمرار دعم بلاده لليبيا من أجل الوصول إلى حل للأزمة السياسية لضمان تحقيق الاستقرار، وذلك بتواصلها مع الدول المهتمة بالشأن الليبي.

وقال سفير إيطاليا - خلال لقائه في طرابلس مع عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، حسبما افاد تليفزيون "الوسط" الليبي اليوم "الأحد" -إن إيطاليا أول دولة أوروبية تستأنف رحلاتها الجوية مع ليبيا، مضيفا أن العمل جار على استكمال مشروع إعادة بناء وتطوير مطار طرابلس العالمي.

ولفت عضو المجلس الرئاسي الليبي إلى ثقته في أن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي ستسهم في تنمية الاقتصاد وتجاوز كل العقبات التي عرقلت مسيرة التنمية خلال السنوات الماضية.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات الصحة والتعليم والدراسات الأثرية والاقتصاد من خلال اللجان الفنية المشتركة،كما تم مناقشة الخطوات التي اتخذتها إيطاليا مع الجانب الليبي لتنمية مناطق الجنوب في القطاع الزراعي، واستكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات.