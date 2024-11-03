شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الكويت ورئيس طاجيكستان يبحثان علاقات التعاون والمستجدات إقليميا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، جلسة مباحثات اليوم الأحد، مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وتوسيع أطر التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.