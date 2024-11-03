شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث حركة فتح يؤكد أن القضية الفلسطينية علي مفترق طرق ومنعطف خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، اليوم /الأحد/ أن ما تعرض له كل من قطاع غزة والقضية الفلسطينية ليس أمرا سهلا، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية علي مفترق طرق ومنعطف خطير، وبالتالي بعد هذه السنة الدامية يجب أن نفكر بمسؤولية بعيدا عن الحزبية.

وقال دولة في مداخلة لقناة "العربية الحدث"، :"إن هناك حوارا جديا ومسؤولا يدور حول قضايا هامة ومصيرية تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني على عدة أصعدة، أهمها هو العمل الجماعي والموحد علي وقف العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني، ومن ثم أن نكون فلسطينيا جاهزون لأى مرحلة قادمة فى مواجهة موقف نتانياهو.

وأضاف أن هناك جهودا مصرية وعربية كبيرة تبذل لتحقيق حراك سياسي يوقف العدوان ويصل لوقف اطلاق النار، مضيفا أن الإحتلال الإسرائيلي يعادي حركتي فتح وحماس ويشعر بالخطر من وجود السلطة الفلسطينية، لأنها الضامن للعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية وهذا ما لايريده نتانياهو.

وأشار إلى أن المفاوضات تصطدم بموقف الاحتلال المتعنت بالاستمرار في الحرب، والتركيز على استرداد أسراه لدي المقاومة، كما أنه لا يريد الانسحاب والتقدم بأى خطوات لإنهاء العدوان عن الشعب الفلسطيني بشكل عام وعن غزة بشكل خاص.

وأكد أنه يجب لقطع الطريق أمام من يتهم الفلسطينين بأنهم ليسوا قادرين على إدارة الشأن الفلسطيني، ترتيب كافة الأمور المتعلقة بالشأن الفلسطيني الداخلي، وأن يكون هناك توافقا وطنيا تحت مظلة السلطة الفلسطينية، للعمل بجد لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال عن دولة فلسطين.