شكرا لقرائتكم خبر عن لازاريني: بدلا من حظر الأونروا يجب العمل على إنهاء الحرب في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، "بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها".

وأضاف لازاريني - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن "تفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم"، متسائلا "لماذا لا يتم ذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر الأونروا أو استبدالها".

وحذر المسؤول الأممي من أنه بدون التعليم، ينزلق الأطفال إلى اليأس والفقر والتطرف، ويقعون فريسة للاستغلال، بما في ذلك الانضمام إلى الجماعات المتطرفة، وبالتالي تظل المنطقة غير مستقرة ومتقلبة.