شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمجلس العربى للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة السياسات السكانية - الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية)، الاجتماع السادس للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، وبمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان من 16 دولة عربية.

ويناقش الاجتماع، اليوم الأحد، عددا من المواضيع الهامة وفي مقدمتها تعزيز دور الشباب في الاقتصاد الأخضر، و تمكين كبار السن من المشاركة الفعالة في المجتمع، وتبادل البيانات السكانية حول المغتربين بين المجالس واللجان السكانية العربية"، واليوم العربي للسكان 2025، والمحددات الاجتماعية والثقافية والصحية للاحتياجات غير الملباة للنساء في مجال تنظيم الأسرة.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إن اجتماع اليوم يمثل فرصة حقيقية لتحديد أولويات العمل السكاني في هذه المرحلة الحرجة، فالسكان والتنمية أمران يصعب اجتماعهما في ظل استمرار الاحتلال والصراعات المسلحة، فالأمن والسلام والاستقرار هم وسيلة ضرورية للحفاظ على المكاسب التنموية المتحققة بشق الأنفس على صعيد العمل السكاني العربي.

ومن المقرر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي سترفع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية لإقرارها ومن ثم اعتمادها من قبل المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته العادية السادسة والتي ستعقد حضورياً برئاسة الجمهورية العربية السورية قبل نهاية العام الجاري.