الخليج اليوم .. خط يد الرئيس الجزائري يخطف الأبصار في سلطنة عمان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان صورا من الكلمة التي دونها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في سجل الزوار الخاص بالمتحف الوطني العماني خلال زيارته الرسمية للسلطنة.
وتفاجأ المتابعون بجمال وجودة الخط الذي دون به الرئيس تبون كلمته مستخدما الخط الديواني المعتمد في تدوين القرارات السلطانية الرسمية.
فيما امتد النقاش في منصات التواصل الاجتماعي حول الاهتمام بتجويد الخط ودعم المقررات المدرسية المخصصة لتعليم أنماط الخط العربي.
وحط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، بسلطنة عمان في زيارة هي الأولى لرئيس جزائري.
خط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن سلطان عمان هيثم بن طارق، كان في مقدمة مستقبلي الرئيس الجزائري، في زيارة "دولة" إلى سلطنة عُمان تستغرق ثلاثة أيام.
وبحث سلطان عمان والرئيس الجزائري خلال الزيارة عددا من مجالات التعاون والشراكة بما يعزّز مصالح البلدين ويحقّق النفع للشعبين الشقيقين، علاوة على تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعيات الأوضاع الراهنة، سعيا للدفع بحلول التهدئة والاستقرار في المنطقة، وفق المصدر ذاته.
ووصل تبون سلطنة عمان قادما من مصر.
وبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، جولة عربية يستهلها بزيارة رسمية إلى مصر ثم سلطنة عمان، وفق بيان سابق للرئاسة الجزائرية.