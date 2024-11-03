شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 27 إرهابيًا في عملية عسكرية بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 27 إرهابيًا في عملية عسكرية جرت في منطقة ياقلي بمحافظة شبيلي الوسطى، جنوب شرقي الصومال.

وأوضح الجيش الصومالي - وفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن تنفيذ العملية العسكرية استغرق أكثر من 12 ساعة.

واستهدفت العملية تجمعًا للإرهابيين، كما أسفرت عن تدمير المركبات والمعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.

