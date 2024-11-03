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مقتل 27 إرهابيًا في عملية عسكرية بالصومال

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واس - مقديشيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قُتل 27 إرهابيًا في عملية عسكرية جرت في منطقة ياقلي بمحافظة شبيلي الوسطى، جنوب شرقي الصومال.
وأوضح الجيش الصومالي - وفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن تنفيذ العملية العسكرية استغرق أكثر من 12 ساعة.
واستهدفت العملية تجمعًا للإرهابيين، كما أسفرت عن تدمير المركبات والمعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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