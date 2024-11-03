شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يقدم شكوى ضد تشاد لدى الاتحاد الأفريقي بتهمة مساندة الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

تقدم السودان، بشكوى ضد تشاد، متهما إياها بمساندة الدعم السريع، عبر ممثلين للجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها، لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي في مقرها بجامبيا بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وتضمنت الشكوى وقائع وأدلة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة الدعم السريع في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بواسطتها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتي شملت القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية وتجنيد الاطفال ونهب الممتلكات العامة والخاصة واحتلال منازل المواطنين، وفقا لوكالة سونا.

وأكد السودان في دعواه، أن الدعم التشادي للدعم السريع، لعب دورا اساسيا في ارتكاب الدعم السريع لهذه الانتهاكات وإطالة أمد الحرب.