شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد لبنانيين اثنين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغار الطيران الإسرائيلي على منزل في بلدة جويا في قضاء صور؛ ما أدى إلى استشهاد لبنانيين اثنين وعدد من الجرحى نقلوا جميعا إلى مستشفى صور.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد أن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدات "كفرفيلا" في إقليم التفاح، وأطراف أنصار في قضاء النبطية، وحانين وشقرا في قضاء بنت جبيل، كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية مستهدفا بلدة "زوطر الشرقية" في قضاء النبطية.