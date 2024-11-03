شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين فى قصف للاحتلال على جباليا وبيت لاهيا ورفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلين في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ورفح جنوبا.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.



وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا آخر في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين، كما استشهد مواطن، وأصيب آخران في قصف طائرة مسيرة للاحتلال شمال شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43 ألفا و314 فلسطينيا، وإصابة 102 ألف و19 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.