شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديان فى حزب الله اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قياديان في حزب الله اللبناني، وهما يوسف أحمد، وفاروق أمين العشي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد، أن أحد جنوده لقي مصرعه في انفجار قنبلة يدوية، شمال قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول إن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي يبدو أنه لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بالقتال.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن هوية الجندي الذي لقي مصرعه جراء انفجار القنبلة أمس. وقد حددته السلطات المحلية باسم شناور زلمان كوهين، 20 عاما، من مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية.