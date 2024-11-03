شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبنانى: الاحتلال يعثر بشقة أمهز "المختطف" على 10 شرائح أرقام أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "عملية البترون استغرقت 4 دقائق ونفذها 20 جنديًا إسرائيليًا بينهم 2 مدنيان"، موضحة أن "عملية اختطاف عماد أمهز حصلت منذ 48 ساعة وكشفتها الأجهزة الأمنية".

وأفادت بأن "عملية الكومندوز الإسرائيلية في البترون استغرقت 4 دقائق، كما أن عملية اختطاف عماد أمهز حصلت منذ 48 ساعة وكشفتها الأجهزة الأمنية بعد تلقي بلاغ من زوجته حيث ظهرت الأدلة في الكاميرات".

وأضافت أن "عماد أمهز قبطان بحري ليس له علاقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية وقد استأجر الشقة في البترون منذ حوالي شهر للدراسة في معهد البحار، والقوى الأمنية عثرت في شقة أمهز على نحو 10 شرائح أرقام أجنبية وجهاز هاتف مع جواز سفر أجنبي".

وأوضحت: "القوى الأمنية حصلت على جهاز تسجيل الكاميرات في محيط شقة البترون لكن إسرائيل حذفت التوقيت عن بعد".