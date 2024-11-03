شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشارك بمؤتمر جودة الحياة العالمى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً ببرنامج جودة الحياة - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 - في مؤتمر جودة الحياة العالمي الذي يعقده اليوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة"، ويستمر ليومين على هامش المنتدى الحضري العالمي الـ 12 الذي تنطلق أعماله بين 4 و8 نوفمبر الجاري في القاهرة.



حضر المؤتمر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا خالد بن عبدالله السلمان، والرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر.



ويستعرض برنامج جودة الحياة في المؤتمر التحولات الحضرية الشاملة التي تشهدها المملكة تحقيقًا لعدة أهداف استراتيجية من أهداف رؤية المملكة 2030 أبرزها تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات في المدن السعودية، إذ يعمل البرنامج عبر مبادراته مع وزارة البلديات والإسكان، والأمانات، والهيئات ذات العلاقة، على إعطاء الأولوية للإنسان في مشاريع التنمية الحضرية، مع إبراز الجهود المبذولة في تعزيز الاستدامة البيئية والتحول الرقمي في قطاع التصميم الحضري.



ويهدف مؤتمر جودة الحياة العالمي الذي يقيمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة" إلى تبادل الخبرات العالمية للارتقاء بجودة الحياة على الصعيد الدولي، والتباحث حول استخدام البيانات الضخمة، وإشراك المجتمعات المحلية، لتطوير مؤشرات جودة الحياة دوليًا.