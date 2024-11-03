شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القيادة الرئاسى باليمن: وقف العدوان الإسرائيلى الوحشى هو مفتاح السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمى، موقف اليمن الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام.



وجدد المجلس - خلال اجتماعه حسبما نقلت قناة اليمن الفضائية - موقف اليمن الداعم للدولة اللبنانية وسيادتها، مشددا على أن وقف العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته الوحشية، هو مفتاح السلام المنشود.



وعلى هذا الصعيد، رحب مجلس القيادة الرئاسي بدعوة المملكة العربية السعودية، لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في 11 من الشهر الجاري، فضلا عن مبادرتها المقدرة عاليا باطلاق تحالف دولي لدعم حل الدولتين.



وفي الشأن المحلي أكد المجلس على دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.



كما جدد المجلس حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية استعادة مؤسسات الدولة.