شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يستهدف بيت لاهيا شمال قطاع غزة بغارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت قوات الاحتلال غارتين استهدفت من خلالهما بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



يذكر ان يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، كان قد قال إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في شن الغارات على منطقة شمال غزة، مشيرًا إلى أن مدير مستشفى العودة أبدى تصريحات بأن هناك 42 شهيدًا من مخيم النصيرات وصلوا إلى المستشفى منذ مساء أمس الجمعة.

وأضاف أبو كويك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال تستمر في القصف المدفعي بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين، ولا تزال المنطقة خطرة يصعب الوصول إليها حتى وإن هدأت الغارات.