شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 109 غارات إسرائيلية خلال 24 ساعة أسفرت عن 240 شهيدا وجريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن لبنان، السبت، تسجيل 109 غارات جوية إسرائيلية على مناطق مختلفة من لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، معظمها في النبطية (57 غارة)، والجنوب (26 غارة)، وبعلبك الهرمل (24 غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11876 اعتداء.



جاء ذلك في التقرير رقم 35 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والذي وزّعه منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور ناصر ياسين، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.



وأشار التقرير إلى تسجيل 71 شهيدا و169 جريحا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2968 شهيدا و13319 جريحا، موضحا أن الغارات الإسرائيلية على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت إلى سقوط 52 شهيدا و72 جريحا.



وأضاف التقرير أنه تم فتح 1133 مركزا معتمدا لاستقبال النازحين منها 957 مركزا وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين وصل إلى 190083 نازحا في مراكز الإيواء.



وذكر أنه في الفترة من 23 سبتمبر الماضي وحتى اليوم سجّل الأمن العام اللبناني عبور 361300 مواطن سوري، و177864 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية.



وأشار التقرير إلى إعلان وزارة التربية والتعليم العالي انطلاق العام الدراسي 2024/2025 بعد غد الموافق 4 نوفمبر الجاري، مع تحديد مسارات التدريس في المدارس الخاصة والرسمية.