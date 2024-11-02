شكرا لقرائتكم خبر عن معهد فلسطين للأمن: نتنياهو يسعى لفرض أمر واقع بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير معهد فلسطين للأمن القومى اللواء حابس الشروف أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يسعى لفرض أمر واقع فى قطاع غزة لا يمكن تغييره بعد الانتخابات الأمريكية.



وقال الشروف - فى تصريح خاص لقناة "النيل" الإخبارية، اليوم /السبت/ - "إن نتنياهو لم يحقق أى هدف من أهدافه على أرض الواقع فى فلسطين، ولكنه يريد إطالة أمد الحرب وممارسة المزيد من الضغط على كافة الأطراف لإجبارهم على الخضوع لشروطه وإفراغ شمال قطاع غزة من السكان".



وأضاف: "نتنياهو يضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية، ولا يأخذ بالرأى العام الدولى ولا الأمريكي، لأنه يعمل على تحقيق مصالحه الذاتية، وقد زرع الخوف فى الإسرائيليين لأنه رفع شعار "الحرب الوجودية" ليلتف الجميع حوله".



وأشار الشروف إلى أن أكثر من 70% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب التى يقودها نتنياهو هى حرب وجودية، وبالتالى فهو لا يخشى أحد ويسير قدما لتحقيق أهدافه، ولكنه حتى الآن لم يحقق أى هدف منها.