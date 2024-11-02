شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

شن الاحتلال الإسرائيلي، غارات قرب القاروط مول - غاليري سمعان في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية.

تستمر الحرب الإسرائيلية على لبنان، موقعة المزيد من الضحايا ومحدثة دمارًا هائلًا من جنوب لبنان إلى شرقه، فيما ارتفع مؤشر عمليات "حزب الله" بالصواريخ والمسيرات تجاه التجمعات والمواقع الإسرائيلية عند الحدود وفي شمالي إسرائيل.