شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية: أوقعنا جنود للاحتلال بين قتيل وجريح بتفجير عبوة غرب معسكر جباليا والان مع تفاصيل الخبر

قالت فصائل فلسطينية إننا أوقعنا مجموعة من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بتفجير عبوة مضادة للأفراد غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت فصائل فلسطينية، أكدت أن عناصرها فجروا منزلاً مفخخاً في قوة إسرائيلية غرب مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، مؤكدة سقوط ضابط و3 جنود على الأقل.

من ناحية أخرى، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش عزز قواته في جباليا شمالي قطاع غزة من خلال ضم لواء كفير إلى لواءي جيفعاتي و401.