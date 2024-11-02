شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يجرى تحقيقا فى عملية إنزال بحري على شاطئ البترون والان مع تفاصيل الخبر

أفادت الوكالة اللبنانية، بأن الأجهزة الأمنية تحقق في حدث وقع في منطقة البترون فجر الجمعة، حيث أفاد أهالي المنطقة بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية (إنزال بحري) على شاطئ البترون.

وقالت الوكالة إن القوة انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانياً كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.

وكانت قوة عسكرية، نفذت عملية إنزال بحري على شاطئ البترون، وفق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.