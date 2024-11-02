شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تعلن قتل ضباط وجنود إسرائيليين بتفخيخ منزل في جباليا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفصائل الفلسطينية، إن عناصرها فجروا منزلاً مفخخاً في قوة إسرائيلية غرب مخيم جباليا في شمال قطاع غزة، مؤكدة سقوط ضابط و3 جنود على الأقل.

وأوضحت الفصائل في بيان اليوم السبت، أنها "فجرت منزلاً مفخخاً مسبقاً في قوة صهيونية راجلة، وأوقعتها بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا شمال القطاع، وقد أعلن العدو عن مقتل ضابط و3 جنود في هذه العملية".

من ناحية أخرى، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش عزز قواته في جباليا شمالي قطاع غزة من خلال ضم لواء كفير إلى لواءي جيفعاتي و401.