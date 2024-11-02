شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية بينهم طفل وأسرى سابقون.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، ونابلس، وقلقيلية، وأريحا، وبيت لحم، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألفا و500 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

علماً أنّ قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين خلال اقتحامها بلدة "قراوة بني حسان" غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد سعيد مرعي، وأحمد محمد مرعي، عقب دهم وتفتيش منزليهما.. مضيفة أن تلك القوات اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل وفتشتها.