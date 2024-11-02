شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اُستشهد خمسة فلسطينيين، وأُصيب آخرون بجروح مختلفة، ظهر اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية شمال ووسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد ثلاثة مواطنين في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال خيامًا تؤوي نازحين بمخيم النصيرات مضيفة أن شهيدين ارتقيا في قصف الاحتلال لمنزلي وشهيدين في بيت لاهيا .



وأطلقت طائرة مروحية "أباتشي" النار على حيّي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، وسط تحليق للطيران الحربي في الأجواء.



كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الغول قرب مفرق أبو الأمين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وأطلقت مدفعيتها قذيفتين على منطقة شارع السكة شرق حي الزيتون.