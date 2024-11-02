شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية على قرى لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الغارات والقصف الإسرائيلي، ليلا وحتى ساعات الفجر الأولى، على قرى القطاعين الغربي والأوسط في قضاءي صور وبنت جبي اللبنانية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وتدمير عدد كبير من المنازل والأحياء السكنية في القرى والمدن الجنوبية.



وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، بأن الحصيلة النهائية للاعتداءات الإسرائيلية بلغت 17 شهيدا و54 إصابة حتى يوم أمس.



وأوضح رئيس طبابة قضاء صور في وزارة الصحةًً اللبنانية الدكتور وسام غزال، أن الغارات على صور أدت إلى سقوط 9 شهداء و12 جريحا مخلفة إضرارا كبيرة وجسيمة في الأبنية والأحياء السكنية والبنى التحتية والشوارع وشبكات الكهرباء والمياه والهاتف.. أما الغارات على "جويا" فأدت إلى سقوط 4 شهداء وتضرر عدد من المنازل.



وقال غزال، إن ⁠غارة المجادل أسفرت عن سقوط شهيدين وتضرر عدد من المنازل، كما أدت الغارة على المعلية إلى سقوط شهيدين وتضرر عدد من المنازل.



وأضاف أن الاحتلال استمر في شن الغارات مترافقة مع قصف مدفعي على قرى صور وبنت جبيل، كما أقدم الاحتلال على تفجير عدد من منازل القرى التي تقع بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة، مشيرا إلى أن مدينة صور تشهد منذ ليل أمس هدوءا حذرا وترقبا تخرقه الطائرات الحربية والاستطلاعية في أجواء المدينة.