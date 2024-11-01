شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى يكشف تفاصيل تسريب وثائق خاصة بالحرب على غزة من مكتب نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الفضيحة بديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلى تتعلق بشبهات بأن الوثائق السرية المسربة مست بأهداف الحرب.

وذكرت أن المعتقل الرئيسي من ديوان رئاسة الوزراء كان مقربا من نتنياهو، وحضر اجتماعات في غرف مغلقة.

وقد كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في إضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة.

وقالت القناة 13 إن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة والجيش بدؤوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بنقل معلومات سرية بشكل غير قانوني.

في المقابل، قال ديوان نتنياهو إنه كانت هناك عشرات التسريبات حول قضايا حساسة عديدة، لكنها ليست من مكتب رئيس الوزراء.