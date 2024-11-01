شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى حماية الصحفيين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلى للصحفيين فى قطاع غزة أمر "غير مقبول"، داعيا إلى حمايتهم من الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال فى القطاع .



جاء ذلك فى رسالة بعث بها الأمين العام إلى ندوة دولية للإعلام انطلقت فى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية .



وقال جوتيريش إن الحرب على غزة أكملت عامها الأول الشهر المنصرم، وإن هذه الندوة تقام فى ظروف صعبة للغاية بسبب امتداد الانتهاكات إلى لبنان ، مشيرا إلى أن الوضع فى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاقتحامات الإسرائيلية، وبناء المستعمرات، وزيادة كثافة هجمات المستعمرين، ما زال يضعف احتمالية التوصل إلى حل الدولتين.



وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة استمرار الحظر الإسرائيلى الذى يمنع الصحفيين الدوليين من دخول غزة.. مشيرا إلى أن الصحفيين فى القطاع يتعرضون للقتل بمستوى غير مسبوق فى أى صراع.



ولفت إلى أن الصحفيين الذين يغطون التطورات فى الضفة الغربية المحتلة تعرضوا أيضاً للقتل أو الإصابة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.. مشددا على أن هذا الوضع غير مقبول، داعيا إلى حماية الصحفيين .



وجدد غوتيريش دعوته لإنهاء الهجمات والاحتلال الإسرائيلي، قائلا "لقد حان الوقت للإعلان فورا عن وقف إطلاق النار فى غزة ولبنان، وإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فورى وغير مشروط، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال، والعودة إلى تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين" .



وأدى العدوان الإسرائيلى المتواصل على فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى استشهاد 174 من الصحفيين والعاملين فى قطاع الإعلام، آخرهم الصحفى بلال محمد رجب الذى استشهد فى غارة للاحتلال على مدينة غزة، وفقا لبيانات صادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين.