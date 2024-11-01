شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إصابة قائد القيادة الشمالية بجيش الاحتلال فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم عن إصابة قائد القيادة الشمالية بالجيش بعد انقلاب مركبة كان بداخلها خلال جولة في جنوب لبنان.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم استشهاد 27 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية على البقاع فى لبنان.

وتزداد معاناة مستشفيات لبنان فى ظل استمرار الحرب وزيادة أعداد الجرحى والمصابين، وقال وزير الصحة اللبنانى الدكتور فراس الأبيض إن المستشفيات بحاجة الى الدعم، مشيرًا إلى أن مراكز الرعاية الصحية هي خط الدفاع الأولي للنازحين هناك العديد من التحديات والحاجة إلى بعض الأدوية ، وأضاف الأبيض أن القطاع الخاص يقوم بواجباته كالقطاع الحكومي وهذا يدل على المستوى العالي من التضامن في وجه العدوان الإسرائيلى.