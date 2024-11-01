شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 183 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام حكومية فى قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 183 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن العام الماضي 2023 شهد إصابة 5000 جندي في معارك "السيوف الحديدية" أي الحرب ضد قطاع غزة.

وقال في بيان بمناسبة الاحتفال بأسبوع "التحية للجرحى والمعاقين"، إن "أكثر من 5000 جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي، وتم علاجهم ومرافقتهم من قبل قسم شؤون الموظفين؛ قسم الإصابات وقسم الأفراد وقسم الأركان والهيئة الطبية في قسم التكنولوجيا واللوجستيات".

وأكدت أن "ضباط الطوارئ والفرق الطبية الميدانية وتشكيل R&M 2 في المستشفيات يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح ومرافقة الجرحى وذويهم".

وأوضح أنه "على مدار الأسبوع، قام رئيس الأركان وأعضاء منتدى الأركان العامة بزيارة المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد حيث يخضع الجرحى لعملية إعادة التأهيل.