شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شخص وإصابة 7 أخرين جراء انفجار جسم مجهول أثناء إخماد حرائق بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فرق الإطفاء والدفاع المدنى ومديرية الحراج بالتعاون مع الجيش العربى السورى عن السيطرة على عدد من الحرائق التى اندلعت فى 3 مناطق رئيسية بريف المحافظة، بعضها اندلع اليوم، وبعضها يوم أمس.

وأشار مدير الصحة فى اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية- اليوم الجمعة، إلى استشهاد مواطن سوري، وإصابة 7 آخرين بجروح، جراء انفجار جسم مجهول أثناء عملية إخماد الحريق المندلع فى أراضى قرية البيطار.



من جهته، قال مدير الزارعة فى اللاذقية المهندس باسم دوبا " إن كوادر الإطفاء فى محافظة اللاذقية بمؤازرة الفرق من باقى المحافظات تعمل على تبريد وإخماد البؤر المتبقية فى الحرائق التى اندلعت فى منطقة البدروسية يوم أمس.



وأشار دوبا إلى أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد عدة حرائق نشبت اليوم فى مناطق متفرقة من ريف المحافظة، شملت مرج معيربان والحمى وبقيلون والبيطار وجبل العرين وضهر أبو خريزة فى منطقة القرداحة وقرية شير فاق ومحيط قلعة صلاح الدين فى منطقة الحفة.



ولفت دوبا إلى أن المنطقة تشهد نشاطا فى سرعة الرياح، حيث تبذل فرق الإطفاء جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق الممتد من جبل العرين وقرية مرج معيربان بريف القرداحة، مع التركيز على إبعاد خطرها عن منازل المواطنين.