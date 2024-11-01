شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 27 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية على البقاع فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام لبنانية، اليوم استشهاد 27 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية على البقاع فى لبنان.

وتزداد معاناة مستشفيات لبنان فى ظل استمرار الحرب وزيادة أعداد الجرحى والمصابين، وقال وزير الصحة اللبنانى الدكتور فراس الأبيض إن المستشفيات بحاجة الى الدعم، مشيرًا إلى أن مراكز الرعاية الصحية هي خط الدفاع الأولي للنازحين هناك العديد من التحديات والحاجة إلى بعض الأدوية ، وأضاف الأبيض أن القطاع الخاص يقوم بواجباته كالقطاع الحكومي وهذا يدل على المستوى العالي من التضامن في وجه العدوان الإسرائيلى.