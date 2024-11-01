شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة أمهز شمالي قضاء بعلبك إلى 12 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الاحتلال يشن غارات على بلدتي الزرارية ومجدل زون في مدينة صور جنوب البلاد وارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في بلدة أمهز شمالي قضاء بعلبك إلى 12 شهيد، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد عضو مجلس بلدية النبطية جراء استهداف طيران الاحتلال منزلا في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني التزامهم بتنفيذ القرار 1701 باعتباره الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل أضاعت أكثر من فرصة محققة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وعودة الهدوء والنازحين على جانبي الحدود.