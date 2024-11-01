شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهاجمون قرية "برقا" شرق رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم مستوطنون اليوم الجمعة قرية "برقا" شرق رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين هاجموا منطقة "وادي الشامي"، إلا أن المواطنين تصدوا لهم، وأرغموهم على التراجع.

وصعد المستوطنين من اعتداءاتهم على القرى والبلدات الفلسطينية بالتزامن مع موسم قطف ثمار الزيتون.

ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بدء موسم الزيتون هذا العام، وحتى التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، 239 اعتداء بحق قاطفي الزيتون، بينها 109 حالات منع وصول إلى أراضيهم.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد فلسطينية تبلغ من العمر (60 عاما) من قرية "فقوعة" شمال شرق جنين، وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاستيلاء على ثمارها.