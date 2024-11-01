شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شهداء فى قصف إسرائيلى على بلدة أمهز اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن العدوّ الإسرائيليّ شنّ غارة على بلدة أمهز، وبحسب المعلومات، استهدفت طائرات العدوّ مبنى من طابقين يقطنه العديد من الأشخاص.

بدورها قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن القصف أسفر عن استشهاد 8 أشخاص في حصيلة أولية.

من جانبه أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح، في غارات لـ"العدو الإسرائيلي على بلدة القماطية".