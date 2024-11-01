شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: حملة التطعيم جاهزة للاستئناف غدا فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن حملة التطعيم جاهزة للاستئناف غدا في قطاع غزة، مشيرا أن المنطقة التي تغطيها الحملة تقلصت بشكل كبير مقارنة بالجولة الأولى من التطعيم، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت منظمة الصحة العالمية: بعد تقليص نطاق الحملة فإن بعض الأطفال غير محميين ومعرضون لخطر الإصابة بالعدوي ومنظمتا الصحة العالمية واليونيسيف يدعوان إلى احترام الهدن الإنسانية ويؤكدان أن ما يحتاجه الأطفال في غزة حقا هو السلام.