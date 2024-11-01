شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شهداء إثر قصف مدفعى إسرائيلى لمدرسة تؤوى نازحين بالنصيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام، إن 10 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية تقصف بعنف مناطق عديدة بمطقة النصيرات، مما أوقع العديد من الشهداء والمصابين منذ الفجر.

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بشن طيران الاحتلال 5 غارات متتالية لطائرات جيش الاحتلال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وحدوث قصف مدفعي للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال رسميا مقتل ضابط برتبة نقيب متأثرا بإصابته في معارك جنوبي قطاع غزة.