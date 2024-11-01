شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": لا نعول على نتائج الانتخابات الأمريكية لأن السياسة واحدة مع اختلاف طريقة الادارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أن الدولة الفلسطينية تعول على الحراك العربي الذي تسعى إليه مصر والسعودية والعديد من الدول العربية لتشكيل حالة توافق وانسجام عربي ودولي يدفع الولايات المتحدة إلى تغيير سياستها.



وقال دولة خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تقدم ما هو جديد تجاه العمل على تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة يتبنيان الموقف الاسرائيلي الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وأوضح أن الادارة الامريكية سواء على صعيد الحزب الديمقراطي أو الجمهوري تقدم نفسها على أنها راعية لعملية السلام، غير أن السلام لم يصل الى المنطقة، و‘نما دافعت عن الاحتلال في كل أروقة المنظومة الدولية وكرست "الفيتو" من اجل كل ما يخدم إسرائيل .



وأكد أن الحل الوحيد في المنطقة والذي تنادي به دول العالم يكمن في انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، مشددا على أن أي حل قد يأتي خارج حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة لا يمكن ان ينجح او يقود الى السلام والامن في المنطقة او العالم