شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر اللبنانى: نحاول توفير مسار آمن لرجال الإنقاذ بعيدا عن غارات إسرائيل المكثفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمين عام الصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني، اليوم الجمعة، أنه يتم التواصل مع المجتمع الدولي وقوات "اليونيفيل" من أجل توفير مسار آمن من القصف الإسرائيلي المستمر.



وأضاف كتاني، في مداخلة مع قناة (تي إل) اللبنانية، أنه رجال الصليب الأحمر على استعداد للاستجابة السريعة لإنقاذ أرواح المدنيين الآبرياء وتوفير الدواء والمستلزمات الطبية لكن يجب توفير مسار آمن لهم



وأشار أمين عام الصليب الأحمر اللبناني إلى أن لديهم خطط احترازية ومنتشرين على كل الأراضي اللبنانية ولديهم مخزون احتياطي، كما أنهم مدعومين من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الدولية.