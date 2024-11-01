شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي: التصريحات الإسرائيلية تؤكد رفض الحلول المقترحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن "التصريحات الإسرائيلية والمؤشرات الدبلوماسية تؤكد العناد برفض الحلول المقترحة والإصرار على القتل".



وأضاف في تصريحات، أن "رفض إسرائيل الحلول المقترحة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في وقف العدوان."



وأكد ميقاتي، أن "توسيع العدو عدوانه مؤشر على رفضه كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرار 1701".