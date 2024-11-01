شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي: إصرار إسرائيل على القتل فى لبنان يضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته والان مع تفاصيل الخبر

أكد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني خلال اجتماعه مع قائد يونيفيل، أن لبنان يقدر جهود القوات الدولية في هذه المرحلة الصعبة ويتمسك بدورها وبقائها في الجنوب ولبنان يرفض المساس بالمهام وقواعد العمل التي تنفذها القوات الدولية بالتعاون الوثيق مع الجيش.

وأدان نجيب ميقاتي الاعتداءات الإسرائيلية على يونيفيل والتهديدات التي توجه إليها، وقال: نقدر إصرار العديد من الدول الصديقة للبنان على استمرار عملها في الجنوب والتهديدات الإسرائيلية للسكان بإخلاء مدن وقرى بأكملها مؤشرات تؤكد رفض الاحتلال المساعي المبذولة لوقف إطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرار 1701.

وتابع: "لبنان ملتزم بالقرار الأممي 1701 بشكل كامل.. والتصريحات الإسرائيلية تؤكد رفض تل أبيب الحلول المقترحة وإصرار إسرائيل على القتل والتدمير في لبنان يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية في وقف العدوان".