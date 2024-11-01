شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 46 جثة في مقبرة جماعية بمدينة تاجوراء الليبية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بطرابلس الليبية، إنه "في إطار الجهود المتواصلة للكشف عن مصير المفقودين، تمكنت فرق الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين من استخراج 21 جثمانًا من مقبرة بئر الأسطي ميلاد بتاجوراء خلال الـ 48 ساعة الماضية".

وأكدت في بيان، أن "بذلك يرتفع إجمالي عدد الجثامين المستخرجة من المقبرة المذكوره إلى 46 جثمانًا"، مؤكدة "عزمها على مواصلة جهودها للكشف عن مصير المفقودين وتقديم الدعم لذويهم."

وأضافت، أن فرقها تعمل على أخذ العينات من الجثث وإرسالها إلى إدارة المختبرات بالهيئة لإجراء تحليل الحمض النووي بهدف التعرف على هويات الجثامين.