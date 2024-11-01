شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدة أشخاص بمسيرة إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينيين بجباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام، إن عدة أشخاص أصيبوا إثر إطلاق طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين في محيط مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو شمالة شمال المخيم الجديد في النصيرات.

وفي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب منطقة حليمة السعدية في جباليا النزلة.

كما استشهد فلسطينيان آخران جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من المواطنين في منطقة عزبة ببلدة بيت حانون شمال القطاع، فيما أصيب طفل برصاص طائرة مسيرة "كواد كابتر" قرب منطقة الدوار الغربي في بيت لاهيا.