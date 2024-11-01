شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء و5 مصابين فى غارات إسرائيلية على بلدية القماطية اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح، في غارات لـ"العدو الإسرائيلي على بلدة القماطية".

من ناحية أخرى، قال شهود من وكالة "رويترز" إن إسرائيل نفذت ضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول قصف تشنه على المنطقة منذ ما يقرب من أسبوع.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر في وقت سابق من صباح الجمعة، أمراً إلى جميع السكان المتواجدين في منطقتي الغبيري، وحارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، بالإخلاء.