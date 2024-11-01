شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن مقتل نقيب بالجيش متأثرا بإصابته خلال معارك غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل نقيب في صفوفه بعد شهرين من إصابته في معارك قطاع غزة.

وأعلن جيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، مقتل 4 من جنوده بينهم ضابط في شمال قطاع غزة.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، أن طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقت من اليمن، ضربت جسرًا للمشاة بالقرب من عسقلان، مشيرا إلى أن الحادث لم يتسبب في وقوع إصابات لكنه أشعل حريقًا صغيرًا .

وذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" أن لقطات من الحادث أظهرت أن الطائرة بدون طيار تنفجر في الهواء فوق جسر للمشاة في محطة قطار المدينة؛ حيث تساقطت شظايا الانفجار على المنطقة؛ مما تسبب في أضرار طفيفة لعربة قطار.

وفي الوقت نفسه، قال جيش الاحتلال إن طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان في "نهاريا" انفجرت في منطقة مفتوحة، كما اعترض أخرى فوق الجليل الأعلى.