شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى: مسيرة مجهولة سقطت بمنطقة خالية فى محافظة جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى أن مسيرة مجهولة سقطت فى منطقة خالية فى محافظة جرش بعد دخولها المجال الجوى الأردنى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

يذكرأن، قال مندوب الأردن لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، إن الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على قواعد القانون الدولى، والقانون الإنساني خلال أكثر من عام، موضحا أن إسرائيل تريد أن تحرم الشعب الفلسطيني من الخدمات الإنسانية التي تقدم له من قبل الأونروا .

وأضاف العضايلة خلال اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث رد مشترك على حظر إسرائيل أنشطة "أونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الأردن دعت لهذا الاجتماع، للمطالبة بتحرك عربى سريع لمواجهة ما تفعله إسرائيل للقضاء على أونروا، وأن أونروا تحظى على شرعية من الأمم المتحدة.

وأوضح أنه لا يمكن أن يقابل ما يحدث ضد أونروا، بالصمت، فيجب أن يكون هناك تحرك من أجل المواطنين في غزة، وأن المجتمع الدولي يعلم أن أونروا يعمل طوال الـ 70 عامًا الماضية على تقديم الخدمات التعليمية والطبية والإنسانية للفلسطينيين.

وكشف أن دور أونروا للمواطنين في غزة لا يستطيع أحد أن يقوم به، وأن هناك ملايين من المواطنين في غزة يعانون من الحرب والجوع، وعلينا أن نحشد الدعم للوكالة لتقديم الخدمات للوكالة.