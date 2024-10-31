شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترسل 30 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فرنسا أنها سترسل 30 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، وذلك بعد أسبوع من انعقاد مؤتمر دولى فى باريس لدعم لبنان جمع نحو 800 مليون دولار من المساعدات إلى الشعب اللبنانى.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم /الخميس/، إن وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو قد أعلن عن إرسال دفعة أولى من المساعدات تزن نحو 30 طنًا من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى بيروت خلال الساعات المقبلة.



وأضاف أن هذه المساعدات تعكس بشكل ملموس الالتزامات التى تم التعهد بها خلال المؤتمر الدولى لدعم الشعب اللبنانى وسيادته الذى عُقد فى 24 أكتوبر فى باريس.



وأشار إلى أن هذا المؤتمر كان له توصيات على المستوى الانساني، ولكن كان له أيضًا جانب دبلوماسي، فقد انخرط وزير الخارجية فى هذا الشأن منذ أسابيع، وسبق له أن زار لبنان وقام بجولة فى المنطقة.



وأضاف أن المبادرة الفرنسية الأمريكية لا تزال قائمة، وهى المبادرة التى تم اقتراحها فى نهاية سبتمبر الماضى خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه المبادرة تعد نقطة انطلاق للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى لبنان، وبعد ذلك التوصل إلى تسوية دبلوماسية للوضع تضمن وحدة لبنان وسيادته، فى إطار القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



جدير بالذكر أن خلال المؤتمر الدولى لدعم لبنان، تم الإعلان عن تعهدات بتقديم 800 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب اللبناني، كما سيتم إرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية قريبا، كذلك تم الإعلان عن تقديم نحو 200 مليون دولار لدعم وتعزيز القوات الأمنية اللبنانية.