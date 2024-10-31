شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى يوافق على طلب تقاعد رئيس الأركان ومنحه رتبة فريق أول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتى وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، على قبول طلب التقاعد الذى تقدم به رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن طيار بندر سالم المزين، وذلك بناء على رغبته مع منحه رتبة فريق أول، اعتبارا من 30 أكتوبر الحالي.



وذكرت وزارة الدفاع الكويتية - فى بيان اليوم /الخميس/ - أن الشيخ فهد يوسف أشاد بما قدمه رئيس الأركان الفريق بندر المزين بعد مسيرة حافلة بالعطاء، ساهمت فى تطوير الجيش الكويتي، من خلال مختلف المناصب التى تبوؤها طوال فترة خدمته على مدى 40 عام، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.